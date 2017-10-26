Мартина Хингис: "Я ухожу в третий и последний раз, но не прощаюсь"

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис отметила, что окончательно завершит профессиональную карьеру. Ранее стало известно, что Итоговый турнир в Сингапуре станет последним для 37-летней спортсменки. Сегодня она в паре с Чань Юнянь вышла в полуфинал.

"Я уходу в третий и последний раз. Трудно поверить, что дебютировала в профессионалах я 23 года назад. Но сейчас пора уходить, что я и сделаю после турнира в Сингапуре. Мне очень повезло, что была возможность заниматься этим чудесным видом спорта. Спасибо маме, которая научила меня этой прекрасной игре. Спасибо спонсорам, партнерам и коллегам, моей команде, друзьям. Спасибо моим болельщикам за то, что вы поддерживали меня в тяжелые моменты.

Я не прощаюсь. Как показывает история, мне не удается надолго уйти из тенниса. Уверена, что лучшее еще впереди", - написала Мартина в Инстаграме.