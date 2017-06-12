Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA

Румынка Симона Халеп, проигравшая в финале Roland Garros, поднялась на первую строчку в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации (WTA). Победительница же турнира Елена Остапенко переместилась с 25-й строчки на 4-ю.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, опустившаяся на 9-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положения на 12 июня

1 (5*). Халеп (Румыния) – 3490 очков,

2 (2). Плишкова (Чехия) – 3287,

3 (1). Свитолина (Украина) – 3275,

4 (25). Остапенко (Латвия) – 2877,

5 (4). Возняцки (Дания) – 2671,

6 (7). Младенович (Франция) – 2552,

7 (6). В. Уильямс (США) – 2367,

8 (3). Конта (Великобритания) – 2255,

9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2055,

10 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1612...

12 (10). ВЕСНИНА (Россия) – 1600.

* – положение в предыдущем рейтинге