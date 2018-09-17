Халеп сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA. Серена Уильямс - 11-я, Касаткина - 12-я

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло, лидерство продолжает удерживать Симона Халеп из Румынии. 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" Серена Уильямс занимает 11-ю строчку, лучшая из россиянок Дарья Касаткина - 12-ю.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 17 сентября
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 6910
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 5152
3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 4250
4 (4). Наоми Осака (Япония) – 4047
5 (5). Каролин Возняцки (Дания) – 3982
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3840
7 (7). Слоан Стивенс (США) – 3823
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3253
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 3132
10 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) – 3080
11 (11). Серена Уильямс (США) - 2976
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2816…
25 (25). Мария Шарапова (Россия) – 1602…
49 (48). Екатерина Макарова (Россия) – 963…
66 (64). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 779…
88 (86). Евгения Родина (Россия) – 620
89 (87). Анна Блинкова (Россия) – 619…
98 (96). Светлана Кузнецова (Россия) – 552
* – положение в предыдущем рейтинге
Материалы других СМИ