Халеп гарантировала себе первое место в рейтинге WTA по итогам года

Румынка Симона Халеп гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам сезона, информирует официальный сайт организации. В этом году она победила на Открытом чемпионате Франции, а также выиграла турниры в Шэньчжэне и Монреале. 27-летняя теннисистка уже второй год подряд возглавляет рейтинг.

- Завершить сезон на первой строчке рейтинга в прошлом году было для меня большой честью, - отметила Халеп. - Сделать это второй раз подряд - особенное достижение. Тем более, я наконец выиграла свой первый турнир "Большого шлема". Я очень горда тем, что могу стоять в одном ряду с легендами тенниса.