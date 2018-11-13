GQ объяснил, почему назвал Серену Уильямс "женщиной" года в кавычках

Журналист GQ Мик Роузи дал разъяснения по скандальной обложке с Сереной Уильямс. Журнал назвал теннисистку женщиной года, при этом при оформлении обложки слово "женщина" заключил в кавычки.
По словам Роузи, слово "женщина" было написано от руки дизайнером Верджилом Абло, который часто использует кавычки при оформлении принтов одежды. Именно Абло разработал дизайн одежды Уильямс-младшей на US Open.
Michael B. Jordan & Serena Williams cover GQ’s 2018 Men & “Woman” (handwritten by @virgilabloh) Of The Year Issue. pic.twitter.com/c11bkrxZzr– Karen Civil (@KarenCivil) 12 ноября 2018 г.
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