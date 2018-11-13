16:36 | Теннис — WTA

GQ объяснил, почему назвал Серену Уильямс "женщиной" года в кавычках

Серена Уильямс. Фото AFP
Серена Уильямс. Фото AFP
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Журналист GQ Мик Роузи дал разъяснения по скандальной обложке с Сереной Уильямс. Журнал назвал теннисистку женщиной года, при этом при оформлении обложки слово "женщина" заключил в кавычки. 

По словам Роузи, слово "женщина" было написано от руки дизайнером Верджилом Абло, который часто использует кавычки при оформлении принтов одежды. Именно Абло разработал дизайн одежды Уильямс-младшей на US Open.

 

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