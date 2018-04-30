Гаврилова не смогла доиграть матч против Стосур

Австралийка Дарья Гаврилова не смогла доиграть матч первого круга турнира в Праге против своей соотечественницы Саманты Стосур из-за травмы. Встреча завершилась после двух сетов - 3:6, 6:4.

В начале третьего сета Гаврилова догоняла укороченный удар и подвернула ногу. Соперница Стосур во втором круге пока не определена.

В другом мачте китайская теннисистка Ван Цян обыграла словакскую спортсменку Викторию Кузьминову в двух сетах со счетом 7:6, 6:1.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Саманта Стосур (Австралия) - Дарья Гаврилова (Австралия, 4) - 6:3, 4:6, 0:0 отказ 2-го игрока

Ван Цян (Китай) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 7:6, 6:1