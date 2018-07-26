Евгения Родина: "Улучшение результатов? Наконец-то стала играть в свою игру, активную"

Россиянка Евгения Родина после поражения от Александры Соснович (5:7, 2:6) во втором круге Moscow River Cup назвала соперницу тяжелой. Также она объяснила свои последние успехи.

– Первый сет был очень тяжелый, но вряд ли можно было что-то сделать по-другому. В конце партии почувствовала боль в спине, поэтому при счете 1:2 во второй вызвала на корт врача.

– Если бы не эта неприятность, могли бы перевернуть ход матча?

– Не могу так сказать, не такая уж сильная боль была. Александра Соснович – сильная теннисистка, входит в Топ-50, с ней тяжело играть. И до этого я ей уже уступала. Не знаю, что было бы, если бы первый сет сложился более удачно для меня.

– Вы в этом году провели успешную серию турниров на траве. Всегда нравилось это покрытие?

– Да. Трава – мое любимое. Всегда хорошо на ней выступала. Мне не особо нравится играть на грунте, где долгие розыгрыши и надо много бегать. А на траве два-три активных удара и розыгрыш заканчивается.

– При этом после четвертого круга Уимблдона вы сыграли еще и в четвертьфинале грунтовых состязаний в Гштааде. Чем объясните подъем результатов?

– Наверное, наконец-то стала играть в свою игру, активную. И сама стала более спокойной. (Мария НИКУЛАШКИНА)