18:22 | ТЕННИС — WTA

Евгений Кафельников: "Шарапова участвует в выставочных турнирах ради денег"

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Вице-президент ФТР, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников выразил мнение, что Мария Шарапова планирует участвовать в выставочных турнирах не для набора формы, а по финансовым причинам.  Россиянка была дисквалифицирована за употребление мельдония. Ее дисквалификация закончится 26 апреля 2016 года.

- Вряд ли выставочные турниры помогут Шараповой набрать форму, - цитирует ТАСС Кафельникова. - Соревновательная практика очень важна, когда ее нет, выходить на официальные встречи очень тяжело. Я не знаю, из каких соображений это нужно, думаю, что из-за хороших гонораров, которые платят за участие в таких турнирах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3709015

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