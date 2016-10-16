Евгений Кафельников: "Шарапова участвует в выставочных турнирах ради денег"

Вице-президент ФТР, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников выразил мнение, что Мария Шарапова планирует участвовать в выставочных турнирах не для набора формы, а по финансовым причинам. Россиянка была дисквалифицирована за употребление мельдония. Ее дисквалификация закончится 26 апреля 2016 года.

- Вряд ли выставочные турниры помогут Шараповой набрать форму, - цитирует ТАСС Кафельникова. - Соревновательная практика очень важна, когда ее нет, выходить на официальные встречи очень тяжело. Я не знаю, из каких соображений это нужно, думаю, что из-за хороших гонораров, которые платят за участие в таких турнирах.