Елена Веснина: "Нам с Макаровой Сингапур понравился с первого раза"

Россиянка Елена Веснина, выступающая в паре с Екатериной Макаровой, отметила, что рада тому, что они снова смогли квалифицироваться на итоговый турнир WTA. Она также добавила, что у них остались прекрасные воспоминания после победы в прошлом году.

– Мы очень рады быть здесь, рады тому, что смогли снова квалифицироваться на турнир. Сингапур нам понравился с первого раза, – приводит WTA Tennis слова Весниной. – У нас здесь уже есть любимые места и рестораны. После прошлого года у нас остались прекрасные воспоминания о турнире.

В стартовом матче итогового турнира Веснина и Макарова сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.