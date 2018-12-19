Елена Веснина: " Еще не решила по поводу своего возвращения, будет оно или нет"

Российская теннисистка Елена Веснина, которая в ноябке текущего года впервые стала мамой, рассказала, когда планирует вернуться на корт. Она добавила, что хочет приступить к нагрузкам через месяц, чтобы вернуть себя в форму.

- Честно говоря, я еще не решила по поводу своего возвращения, будет оно или нет, - цитирует "РИА Новости" слова Весниной. - Сейчас все мысли сфокусированы на ребенке. Конечно, я уже сама хочу приступить к нагрузкам, чтобы вернуть себя в форму. Мне можно приступать к нагрузкам через месяц. То есть, когда ребенку исполнится месяц, я уже могу начинать тренироваться, чтобы тело привести в форму обратно.

Я не могу без спорта. На первой прогулке с коляской смеялись с мужем, он сказал, что у меня такой темп будто я соскучилась по нагрузкам. Потом мне было даже немножко нехорошо, такую нагрузку я получила сразу (смеется). Нужно постепенно это делать.

В 2016 году Веснина выиграла золото Олимпийских игр в Рио в паре с Екатериной Макаровой. Она является победительницей трех турниров "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдонский турнир-2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2016). На корт Веснина не выходит с конца июня 2018 года.

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