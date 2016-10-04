Дисквалификацию Шараповой сократили до 15 месяцев

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес вердикт по делу Марии Шараповой. Согласно заявлению на сайте CAS, дисквалификация россиянки была сокращена до 15 месяцев.

Напомним, 8 июня Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 26 января 2016 года. В этот день после проигранного четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии с Сереной Уильямс россиянка сдала положительную допинг-пробу.

Выступившая 7 марта с заявлением теннисистка сообщила, что принимала мельдоний почти 10 лет по совету семейного врача и не знала о его включении в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016-го.

После вердикта ITF Шарапова решила оспорить это наказание в CAS. Теперь спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года - ровно через неделю после ее 30-летия.