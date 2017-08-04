Директор турнира в Торонто: "Надеемся, что Шарапова вскоре вернется на корт"

Директор турнира в Торонто Карл Хэйл отметил, что в соревнованиях примет участие достаточное количество сильных теннисисток. По его словам, зрителей ждет увлекательная борьба. Напомним, что россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в соревнованиях из-за повреждения левой руки.

– Желаем Марии всего наилучшего. Надеемся, что она скоро вернется на корт здоровой на 100 процентов. Многие ждали ее появления, но у нас и так будет хороший состав участников, – цитирует Хэйла официальный сайт тура. – Есть игроки из топ-10. Среди них действующая чемпионка Симона Халеп и Винус Уильямс. Также в Торонто сыграет Эжени Бушар и другие представители Канады. Зрителей ожидает интересная неделя.