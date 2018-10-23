Дарья Касаткина: "Теперь я хочу победить и в Санкт-Петербурге"

Российская теннисистка Дарья Касаткина отметила, что для нее особенно было важно победить в этом году на "ВТБ Кубке Кремля". Со следующего сезона турнир переедет из "Олимпийского" на другую арену.

- Я люблю играть в России, мне нравится атмосфера. Как у нас говорится, дома и стены помогают, - цитирует официальный сайт WTA Касаткину. - В этот день все просто сложилось. Это был день рождения моего отца, все были на трибунах, это был последний матч Кубка Кремля в "Олимпийском". Это стало одной из причин, почему я хотела выиграть. Он останется Кубком Кремля, но уже не будет тем самым Кубком Кремля.

Для меня это как сказка. Я все еще не могу поверить. Теперь я хочу выиграть и турнир в Санкт-Петербурге.