Дарья Касаткина: "Матч с Халеп был труднее, чем может показаться по счету"

Россиянка Дарья Касаткина отметила, что поединок второго круга турнира в Ухани против Симоны Халеп вышел для нее достаточно трудным. Касаткина победила вторую ракетку мира в двух сетах - 6:2, 6:1.

- Против Симоны играть всегда трудно, - цитирует официальный сайт WTA Касаткину. - Матч против нее был гораздо труднее, чем может показаться по счету. Я провела хороший матч. Я хорошо подготовилась к этому матчу.

Я и дальше буду стараться демонстрировать свой лучший теннис, сосредотачиваться на каждой игре, на каждом очке.