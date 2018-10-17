Дарья Касаткина: "Корне очень хорошо начала, я не была к этому готова"

Российская теннисистка Дарья Касаткина - о победе над француженкой Ализе Корне (3:6, 7:5, 6:4) во втором раунде "ВТБ Кубка Кремля".
– После первого сета вы были в роли догоняющей. За счет чего вам все-таки удалось переломить ход борьбы?
– Да я всю жизнь так играю в теннис (улыбается). Не знаю, почему. Я начинаю действовать лучше, когда уступаю. Сегодня Корне очень хорошо начала. Я не была к этому готова.
– Какова роль публики в вашей победе и как оцените атмосферу в целом?
– Обожаю! Были не полные трибуны, но очень много людей. Очень приятно, очень здорово играть. Думаю, никто не любит играть при пустых трибунах, особенно я. Я обожаю это – прайм-тайм, центральный корт. Именно в эти моменты мне больше всего нравится играть, именно тогда я раскрываюсь. (Мария Никулашкина)
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/tennis/wta/reviews/darya-kasatkina-praym-taym-centralnyy-kort-imenno-togda-ya-raskryvayus-1468822/