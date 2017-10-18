Дарья Касаткина: "Этот сезон похож на американские гонки"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над Анастасией Павлюченковой в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" отметила, что знала, что соперница будет бороться за каждый мяч. Она также добавила, что у нее нет конкретных ожиданий на турнир, поскольку она только начала работать с новым тренером.

Во втором круге Касаткина сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

– Я готовилась к тому, что Настя будет бороться за каждый мяч, и я знаю, как ей нравится играть на "ВТБ Кубке Кремля". Она здесь всегда хорошо выступает, каждый год, поэтому я была готова, и неважно, что она только недавно приехала из Гонконга, – приводит официальный сайт турнира слова Касаткиной. – А соотечественница или нет, мне вообще неважно. Я просто выхожу и стараюсь показывать свою игру.

Я буквально за пару дней до турнира начала работать с новым тренером, так что конкретно на турнир ожиданий не было. Этот сезон был непростым, похожим на американские горки, поэтому будем работать, много тренироваться, и посмотрим.

Синякова? Катя, безусловно, хороший игрок. В этом сезоне она выиграла два турнира WTA. Ей нравится играть в Москве, она уже играла здесь полуфинал. Я с ней здесь тренировалась перед турниром и думаю, что покрытие ей подходит, поэтому легко точно не будет.