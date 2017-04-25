Чепелова обыграла Бушар в первом круге турнира в Стамбуле

Состоялись матчи первого круга турнира в Стамбуле. Словачка Яна Чепелова обыграла канадку Эжени Бушар со счетом 6:0, 6:4. Также в следующую стадию турнира вышли бельгийка Кирстен Флипкенс, румынка Ирина-Камелия Бегу, турчанка Басак Эрайдин и еще одна румынка Сорана Кирстя.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Чепелова (Словакия) – Бушар (Канада, 4) – 6:0, 6:4

Флипкенс (Бельгия) – Кучова К. (Словакия) – 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

Бегу (Румыния, 3) – Мария (Германия) – 1:6, 6:1, 7:5

Эрайдин (Турция, Q) – Пиронкова (Болгария, 7) – 6:2, 6:4

Кирстя (Румыния, 5) – Ферро (Франция, Q) – 6:3, 6:1