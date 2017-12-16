Бушар в третий раз встретилась с фанатом, которому проспорила свидание в феврале

Канадская теннисистка Эжени Бушар в очередной раз встретилась с фанатом, которому в феврале 2017 года проспорила свидание, сообщает Sun. 23-летная спортсменка и ее поклонник провели вместе около часа. Встреча прошла на пляже, 82-я ракетка мира была облачена в черный купальник.

Напомним, Бушар проиграла спор болельщику, который попросил ее о рандеву в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс" над "Атлантой Фэлконс" в финальном матче NFL. Проиграв спор, теннисистка сдержала слово и в феврале сводила молодого человека на баскетбольный матч. Вторая их встреча состоялась в начале декабря.