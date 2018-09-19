Бенчич и Павлюченкова вышли во второй раунд парного турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре со швейцаркой Белиндой Бенчич пробилась во второй раунд в парном разряде на турнире WTA в Токио (Япония). В первом круге они обыграли японский дуэт Куруми Нара/Риса Одзаки - 6:1, 6:4.

В следующем раунде им предстоит сыграть с парой Ракел Атаво/Анна-Лена Гронфельд (США/Германия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич/Анастасия Павлюченкова (Швейцария/Россия) - Куруми Нара/Риса Одзаки (Япония) - 6:1, 6:4