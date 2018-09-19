Бенчич и Павлюченкова вышли во второй раунд парного турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре со швейцаркой Белиндой Бенчич пробилась во второй раунд в парном разряде на турнире WTA в Токио (Япония). В первом круге они обыграли японский дуэт Куруми Нара/Риса Одзаки - 6:1, 6:4.
В следующем раунде им предстоит сыграть с парой Ракел Атаво/Анна-Лена Гронфельд (США/Германия).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич/Анастасия Павлюченкова (Швейцария/Россия) - Куруми Нара/Риса Одзаки (Япония) - 6:1, 6:4