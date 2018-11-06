14:13 | Теннис — WTA

Барбора Стрыцова: "Я получала угрозы убийства от фанатов Серены Уильямс"

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Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, заявила, что ей угрожали фанаты  американки Серены Уильямс.

Ранее чешка критически высказывалась по поводу Серены, которая обвинила арбитра Карлоса Рамоса в сексизме. Этот эпизод произошел в проигранном американкой финале US Open против Наоми Осаки.

- Слова Серены о сексизме кажутся мне смешными, - сказала спортсменка в интервью Reflex.cz, - это вздор. Он должна была получить гораздо более серьезное наказание. Я считаю, что в теннисе сексизма нет. В женском теннисе есть много феминисток, но важно искать баланс. Фанаты Серены угрожали мне после моих высказываний. Они угрожали убить меня. Это было неприятно. 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/tennis/

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