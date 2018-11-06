Барбора Стрыцова: "Я получала угрозы убийства от фанатов Серены Уильямс"

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, заявила, что ей угрожали фанаты американки Серены Уильямс.

Ранее чешка критически высказывалась по поводу Серены, которая обвинила арбитра Карлоса Рамоса в сексизме. Этот эпизод произошел в проигранном американкой финале US Open против Наоми Осаки.

- Слова Серены о сексизме кажутся мне смешными, - сказала спортсменка в интервью Reflex.cz, - это вздор. Он должна была получить гораздо более серьезное наказание. Я считаю, что в теннисе сексизма нет. В женском теннисе есть много феминисток, но важно искать баланс. Фанаты Серены угрожали мне после моих высказываний. Они угрожали убить меня. Это было неприятно.

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