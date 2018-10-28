Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

Румынка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович в финале Итогового турнира WTA в парном разряде обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счетом 6:4, 7:5.

В финале одиночного разряда встретятся американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) – Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) – 6:4, 7:5