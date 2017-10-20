Бабош и Главачкова - победители "Кубка Кремля"-2017 в парном разряде

Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова обыграли американку Николь Меликар и британку Анну Смит в финале "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде - 6:2, 3:6, 10:3.

Отметим, что Главачкова выигрывает парный разряд на "ВТБ Кубке Кремля" второй год подряд. В 2016 году она с соотечественницей Луцией Градецкой обыграла в финале россиянку Дарью Касаткину и австралийку Дарью Гаврилову.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 1) - Меличар/Смит А. (США/Великобритания) - 6:2, 3:6, 10:3