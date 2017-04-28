Австралийский политик потребовал лишить Серену Уильямс титула Australian Open из-за беременности

Лидер Христианской демократической партии Австралии преподобный Фред Найл потребовал лишить первую ракетку мира Серену Уильямс титула Australian Open. По его словам, эмбрион давал спортсменке нечестное преимущество. Напомним, что Уильямс уже на 20-й неделе беременности.

– Уильямс играла в паре на турнире для одиночников. Считаю, что жизнь начинается уже при зачатии. Это должно быть закреплено на законодательном уровне. Получается, что турнир выиграли два человека. Это против правил.