Австралийский политик потребовал лишить Серену Уильямс титула Australian Open из-за беременности

Лидер Христианской демократической партии Австралии преподобный Фред Найл потребовал лишить первую ракетку мира Серену Уильямс титула Australian Open. По его словам, эмбрион давал спортсменке нечестное преимущество. Напомним, что Уильямс уже на 20-й неделе беременности.
– Уильямс играла в паре на турнире для одиночников. Считаю, что жизнь начинается уже при зачатии. Это должно быть закреплено на законодательном уровне. Получается, что турнир выиграли два человека. Это против правил.
пошливы
Шарапова супер!
19:52
Thomas_Boy
Товарища надо в ЕР принимать.
19:51
capitan76
Да... До этого всё хотел в Австралию как-нибудь слетать, но теперь чЁЙ-то стремновато. Вдруг тоже подхвачу болезнь, как у этого "преподобного"... Какую только .уйню не скажут, лишь бы имя своё в прессе увидеть, дебилы!!1
19:44
Nikvolf
Похоже его кенгуру укусила За голову Говорят смертельно для мозга
19:39
Vizioso
Интересно, он шутит или действительно так думает?
19:33