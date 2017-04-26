Анастасия Мыскина: "Любой тренер и капитан хотел бы видеть Шарапову у себя в сборной"

Капитан женской сборной России Анастасия Мыскина не исключила возвращения Марии Шараповой в состав команды. 30-летняя россиянка в эти минуты проводит в Штутгарте свой первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония против итальянки Роберты Винчи.

– После поражения я не то чтобы сразу упала, но сил почти не осталось, это да, – сказала в эфире канала "Игра" Мыскина. – Посмотрим, что будет. Особенно если число участников Мировой группы увеличат, и мы сразу начнем в ней. Хотела бы я видеть Шарапову в сборной? Наш следующий матч будет только в феврале, так что любые разговоры с игроками будут позже. Конечно, любой тренер и капитан команды хотел бы видеть у себя Машу. Как и Свету Кузнецову, как и Катю Макарову – эти девочки незаменимы. У нас хорошая команда. И все лучшее впереди. Кубки федерации еще придут.

Напомним, что "СЭ" ведет прямую трансляцию игры Шараповой.