Александр Жуков: "После успешного "ВТБ Кубка Кремля" Шарапова сможет вернуться в сборную"

Президент ОКР Александр Жуков пожелал россиянке Марии Шараповой удачи на турнире "ВТБ Кубок Кремля". Он добавил, что в случае успешного выступления теннисистка сможет вернуться в сборную.



– Как вы оцените перспективы Марии Шараповой на "ВТБ Кубке Кремля"?



– Она давно не выступала на турнире. Поэтому к ее выступлению будет приковано большое внимание, – сказал Жуков. – Сам буду смотреть. Желаю ей удачи. Мария сейчас в хорошей форме – выиграла турнир.



– После успешного выступления на турнире Шарапова сможет вернуться в сборную?



– Да. Вполне возможно. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, вчера Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине, этот трофей стал для нее первым с мая 2015 года. В первом круге "ВТБ Кубка Кремля" она сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, встреча пройдет завтра и начнется не раньше 14.30 по московскому времени.