Александр Медведев: "Расширение Итогового турнира WTA до 16-ти участников превратит его в обычные соревнования"

Генеральный директор St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о переговорах с WTA по проведению Итогового турнира в Санкт-Петербурге. По его словам, встреча с представителями организации состоится в конце года.

– Начинается St. Petersburg Open, есть возможность того, что во время соревнований будут проведены переговоры о том, чтобы Петербург принял итоговый турнир? – вопрос Медведеву.

– Представители WTA сейчас не приедут, но в конце года мы встретимся с ними в Сингапуре на заключительном турнире. К сожалению, пока не определен его формат. Мы высказались о том, что вариант с шестнадцатью игроками нецелесообразен. Если делать на 12, тоже надо придумывать что-то интересное.

Понятно, что теннис консервативный вид спорта, но инновации нужны везде. Простое расширение до 16-ти участников превратит Итоговый турнир в обычный. Здесь не только наше мнение, но и желание WTA.

– Решение по месту проведения Итогового турнира WTA будет принято до конца года?

– Оно должно быть принято до конца февраля. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)