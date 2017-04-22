Агент: "Все эти середняки, вроде Возняцки и Радванской, никогда не читали решение CAS по Шараповой"

Макс Айзенбад, агент Марии Шараповой, отметил, что спортсменки, которые высказывают свое негативное отношение к россиянке, не читали решение CAS по ее дисквалификации за употребление мельдония. Ранее Агнешка Радванска заявила, что Шараповой не должны давать wild card на турниры "Большого шлема".
"Все эти середняки, вроде Возняцки и Радванской, которые никогда не выигрывали таких турниров и серьезно уступают молодому поколению, просто пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже. Для них будет лучше, если там не примут участие также Серена, Вики или Петра. Это их последний шанс выиграть титул. Но они просто не читали решения CAS, поэтому ничего не знают", - приводит слова Айзенбада журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".
alexzander
hyperion +++++
13:01
shpasic
hyperion, ну, вот и я задаюсь этим вопросом.
12:00
hyperion
Чмока в своём репертуаре. - "Середняк" Каро раз в 10 дольше возглавляла рейтинг, чем Шара" > Ну не в десять раз, а только в три раза. И какая заслуга всё время возглавлять классификацию, но при этом ни разу не выиграть что-то серьёзное? - "Теннис Аги - гораздо тоньше и умнее, чем шараповский примитив.))" > И какой смысл от этого "тонкого и умного тенниса", если он не приносит результата? - "Её победы после вскрытия факта десятилетнего употребления допинга, и последующей дисквалификации потеряли свою актуальность.) Мыльный пузырь, который лопнул!))" > Это кто так решил?
11:54
hyperion
shpasic, как можно лишить титулов за десятилетие, если все эти десять лет ВАДА считала мельдоний абсолютно легальным лекарством?
11:50
shpasic
интересно, Шарапову лишили всех титулов за факты десятилетнего употребления допинга? или ВАДА с WTA покрывают мошенников?
11:47
whistler2012
Многие теннисистки заинтересованы в том, чтобы убрать конкуренток теми или иными способами. Кузнецова честно заметила, что возвращение Шараповой хорошо для тенниса, но ей будет труднее..
11:05
Айртон:)
"Середняк" Каро раз в 10 дольше возглавляла рейтинг, чем Шара.)) Теннис Аги - гораздо тоньше и умнее, чем шараповский примитив.)) Её победы после вскрытия факта десятилетнего употребления допинга, и последующей дисквалификации потеряли свою актуальность.) Мыльный пузырь, который лопнул!)) Кстати, с той же Сереной Каро дружит, и никогда не была против её участия в турнирах.))
08:32