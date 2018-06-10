Симона Халеп: "Трофей "Roland Garros" тяжелый и прекрасный"

Симона Халеп рассказала о победе на "Roland Garros", а также о своем отношении к этому турниру и Парижу. Отмети, что румынка играла в финале Открытого чемпионата Франции в третий раз в своей карьере, предыдущие два она проиграла.

- Трофей тяжелый и прекрасный. Видя фотографии других теннисисток с ним, я всегда мечтала прикоснуться к нему, взять его в руки. Я очень счастлива, что сейчас он у меня, - цитирует официальный сайт турнира Халеп. - Когда я победила на юниорском "Ролан Гаррос", то сказала себе, что если однажды выиграю турнир "Большого шлема" в профессиональном туре, то хочу, чтобы это произошло здесь. Это особенное место, оно навсегда в моем сердце. Париж – мой любимый город, очень романтический. Когда в прошлом году я стала первой ракеткой мира, это придало мне уверенности в себе. Я стала чувствовать себя немного более расслабленно, потому что уже добилась чего-то очень значимого. После этого я нацеливалась на победу на "Шлеме", и теперь этот трофей у меня.

Напомним, в финале турнира Халеп переиграла Слоан Стивенс (3:6, 6:4, 6:1).