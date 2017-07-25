Шарапова выиграла два матча в командном турнире

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает выступление в командном теннисном турнире в рамках летней лиги World Team Tennis. Она представляет команду "Орендж Каунти Брэйкерс". Россиянка смогла одержать победу и в парной, и в одиночной встрече.

Напомним, что в апреле Шарапова вернулась в тур после 15-месячной дисквалификации, связанной с употреблением мельдония. Она дошла до полуфинала в Штутгарте, после чего выступила в Мадриде и Риме. В итальянской столице россиянка получила травму бедра, вновь выведшую ее из игры. Возвращение пятикратной чемпионки турниров "Большого шлема" в официальных матчах ожидается на турнире в Стэнфорде (31 июля – 6 августа).