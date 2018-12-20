Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls "Wannabe"

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась в клипе на культовую песню британской группы Spice Girls "Wannabe". Вместе с 31-летней спортсменкой в этом ролике снялись другие женщины - героини журнала Vogue, включая польскую модель Магдалену Фраковяк и американскую бизнесвумен Оливию Палермо.

- Да, на съемках этого видео мы немного смущались. Но вот оно. Немножко Spice Girls вам в начале дня, - написала Шарапова в своем Твиттере.

Yes filming this video was slightly embarrassing. 😂 But here it is. A little Spice Girls 🎤 to start your day. https://t.co/OJf1F8d4mX – Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 декабря 2018 г.

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