Шамиль Тарпищев: "2018 год будет последним реорганизационным для ФТР"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что 2018 год станет для ФТР заключительным с точки зрения реорганизации. По его мнению, российская команда уже со следующего года сможет бороться за победу в Кубке Дэвиса.

– Год будет последним реорганизационным. Бюджет ФТР наконец стабилизировался, стратегия развития тенниса одобрена Министерством спорта до 2030 года, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Еще очень бы хотелось в наступающем году достроить теннисный центр (имени Самаранча), львиная доля которого уже построена.

Молодежь у нас хорошая и перспективная. Как ребята, так девочки. Дальнейший их рост зависит уже от их индивидуальной работы.

Рублев, Качанов и Медведев, к ним подтягивается Скатов, – эта четверка себя зарекомендовала. Плюс, есть Кузнецов и Донской, и ветераны Южный и Турсунов. Через год уже сборная будет давать результаты и можно замахиваться на победу в Кубке Дэвиса.

В женской сборной еще большая плеяда талантливых теннисисток. В 2018 году женская сборная должна вернуться в элиту.