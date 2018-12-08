Моресмо отказалась от должности капитана сборной Франции, чтобы тренировать Пуйе

Французская теннисистка Амели Моресмо отказалась от должности капитана мужской сборной Франции в Кубке Дэвиса. Она вместо этого стала личным тренером Лукаса Пуйе.

– Я ждала окончания Кубка Дэвиса, чтобы принять решение, – цитирует AFP Моресмо. – Радикальная реформа турнира породила у меня сомнения в том, что мне хочется продолжать это приключение. Я обсудила это с президентом нашей федерации тенниса. А Пуйе связался со мной после финала уже. Он сказал, что хочет со мной работать. На тот момент у меня не было готового решения.