Моника Пуиг: "Счастлива, что выиграла Олимпиаду, но нужно сосредоточиться на новой цели"

Пуэрториканка Моника Пуиг, сенсационно завоевавшая золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заявила журналистам, что готова к новому турниру – Открытому чемпионату США, который стартует в понедельник.

– Разумеется, после победы на Олимпиаде я чувствую себя очень счастливой, но не нужно забывать, что вот-вот стартует US Open и нужно сосредоточиться на новой цели. В этом году будет больше давления, чем обычно. Но к понедельнику я, думаю, буду готова. Я никогда не приезжаю на турнир, если не готова выступать, и если я здесь, значит, все хорошо, – приводит слова Пуиг официальный сайт турнира.

Попавшая после отказа выступить на турнире Слоун Стивенс в число "сеяных" Пуиг в первом круге сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.