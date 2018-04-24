Каролин Возняцки: "Первый поединок на грунте всегда дается нелегко"

Теннисистка Каролин Возняцки отметила, что победа в первом круге турнира WTA в Стамбуле над россиянкой Екатериной Александровой (6:2; 6:2) была непростой. По словам датчанки, сейчас для нее важно обрести оптимальные игровые кондиции.

– Матч получился непростым. Первый поединок на грунтовом покрытии всегда дается нелегко, но я довольна итоговой победой, – приводит официальный сайт WTA слова Возняцки. – Сейчас для меня очень важно обрести игровой ритм. Предстоящие матчи и турниры рассматриваются в качестве подготовки к "Ролан Гаррос". Я хочу подойти к этим соревнованиям в хорошем состоянии.

В следующей стадии турнира в Стамбуле Возняцки встретится с победителем пары Сары Эррани и Кирстен Флипкенс.

Отметим, что "Ролан Гаррос" пройдет с 21 мая по 10 июня.