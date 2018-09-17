Игорь Куницын: "Помимо Шараповой есть огромное количество хороших теннисистов для "ВТБ Кубка Кремля"

Бывший теннисист Игорь Куницын прокомментировал "СЭ" решение Марии Шараповой досрочно завершить сезон, из-за чего она не выступит на "ВТБ Кубке Кремля".

- Шарапова только пару раз играла на ВТБ Кубке Кремля, и у нее есть много поклонников, - сказал Куницын. - Но помимо Шараповой есть огромное количество хороших теннисистов. Турнир очень приличный, зрителей будет много.

Безусловно, Мария всегда привлекает дополнительных зрителей, которые не особо интересуются теннисом и ходят посмотреть на звезду. Поэтому было бы лучше, чтобы Мария играла, но не будет трагедии в том, что она не приедет.

Кроме того, Шарапова не сыграет на турнирах в Пекине и Тяньцзине, куда она также была заявлена. (Игорь Новиков)

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