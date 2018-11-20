"Доча, мы так тебя ждали!" Елена Веснина стала мамой

Российская теннисистка Елена Веснина впервые стала мамой. 32-летняя спортсменка в своем Инстаграме опубликовала фотографию с новорожденной дочерью.

- Самый счастливый день в нашей жизни. Доча ,мы так тебя ждали, - написала Веснина.

В 2016 году Веснина выиграла золото Олимпийских игр в Рио в паре с Екатериной Макаровой. Она является победительницей трех турниров "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдонский турнир-2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2016). На корт Веснина не выходит с конца июня 2018 года.

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