Зверев на тай-брейке победил де Минора в Кубке Дэвиса

Александр Зверев принес сборной Германии первое очко в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса против Австралии, который стартовал в пятницу, 2 февраля, в Брисбене. Со счетом 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) он за 3 часа 54 минуты победил Алекса де Минора.

Зверев выполнил 15 эйсов, совершил семь двойных ошибок, а также нанес 41 удар навылет и допустил 40 промахов.

Во втором одиночном матче дня сыграют Ник Киргиос и Ян-Леннард Штруфф.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

1/8 финала

Австралия - Германия - 0:1

Алекс Де Минаур - Александр Зверев - 5:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7)