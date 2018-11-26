Янник Ноа: "Те, кто зовут новый турнир Кубком Дэвиса, лжецы"

Капитан сборной Франции Янник Ноа после поражения в финале Кубка Дэвиса-2018 от Хорватии, жестко раскритиковал реформу командного турнира со 118-летней историей, сообщает Tennis Now. В этом сезоне Кубок Дэвиса был разыгран по старым правилам в последний раз. С 2019 года турнир изменит схему проведения – в феврале состоится отборочный раунд по системе (дома/в гостях), а в ноябре – пройдет финал с участием 18 команд. Все поединки будут играть в формате трех сетов, а не пяти, как прежде. Франция, как финалист розыгрыша-2018, гарантировала себе место в финальной части. Ноа оставил пост капитана.

– Это моя последняя пресс-конференция, – сказал он. – Теннис для меня закончился.

– Я смущен, – добавил Ноа, говоря о будущем Кубка Дэвиса. – Никто не знает, что будет дальше. Во всяком случае я надеюсь, что обещанные деньги послужат маленьким странам. Турнир будет продолжаться, но больше не зовите его Кубком Дэвиса. Матчи из двух сетов? Это точно не Кубок Дэвиса. Те, кто зовет этот турнир прежним именем, лжецы! Ничего уже не будет, как прежде.

– Я сказал в лицо президенту (главе ITF Дэвиду Хэггерти. – Прим. "СЭ"), что я разочарован, – признался французский специалист. – Именно так я чувствую. Каждый волен чувствовать себя, как хочет, но я чувствую себя обязанным Кубку Дэвиса. Он очень много значит для меня, как для игрока и зрителя. Но решения принимают люди, которым все равно. Может быть, они просто не разбираются, или им действительно безразлично.

Ноа не выигрывал Кубок Дэвиса как теннисист, но трижды завоевывал его в качестве капитана.