Хуан Мартин Дель Потро: "Матч против Карловича получился изнурительным"

Хуан Мартин Дель Потро после второго финального матча Кубка Дэвиса отметил, что его соперник Иво Карлович показал хорошую игру. Аргентинец обыграл хорвата в четырех сетах - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. После первого дня счет в финале равный - 1:1.

- Карлович показал отличный теннис, - приводит пресс-служба турнира слова Дель Потро. - Да, я нервничал после проигранного второго сета, но в итоге одержал нелегкую победу. Изнурительный матч, но я постараюсь восстановить силы на следующие игры.

Атмосфера во время матча великолепная. Хочу поблагодарить и наших, и хорватских болельщиков.