Евгений Кафельников: "Выход россиян в элиту Кубка Дэвиса дает надежду на будущие победы"

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников высказал мнение, что выход сборной России в Мировую группу Кубка Дэвиса вселяет надежду на положительные результаты в будущем. Сборная России обеспечила себе выступление в Мировой группе в сезоне-2017 после того, как Андрей Кузнецов в трех сетах обыграл казахстанца Михаила Кукушкина и счет в матче стал 3-1 в пользу россиян.

– Естественно, было очень тяжело играть в такую погоду – холод, дождь, плюс случившийся в пятницу форс, – цитирует ТАСС Кафельникова. – Это наложило определенную нервозность, но я рад, что ребята вместе с капитаном команды Шамилем Тарпищевым справились с такой тяжелой задачей и вновь дали нашей сборной шанс играть в Мировой группе.

Сейчас нельзя строить заоблачные планы на Мировую группу, все будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в четверг, и от формы теннисистов, в которой они будут в конце этого года и в начале следующего. Надеюсь, что мы будем продолжать показывать положительный результат. Необходимо также рассчитывать на всех членов команды, которые потенциально могут принять участие в первом раунде.