Южный одержал волевую победу в первом круге в Нью-Йорке

Россиянин Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. Он одержал волевую победу над австралийцем Мэттью Эбденом – 3:6, 6:3, 6:4. За 1 час 45 минут Южный выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.
Во втором раунде российский теннисист встретится с американцем Сэмом Керри, который получил от организаторов второй номер посева.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 668 460 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Мэттью Эбден (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:4
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