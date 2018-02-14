05:34 | Теннис — ATP

Южный одержал волевую победу в первом круге в Нью-Йорке


Россиянин Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. Он одержал волевую победу над австралийцем Мэттью Эбденом – 3:6, 6:3, 6:4. За 1 час 45 минут Южный выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде российский теннисист встретится с американцем Сэмом Керри, который получил от организаторов второй номер посева.

Нью-Йорк (США) 

Турнир ATP New York Open 

Призовой фонд 668 460 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Мэттью Эбден (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/memfis/2018/

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