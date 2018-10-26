Участник Открытого чемпионата Австралии умер в возрасте 34 лет

Бывший австралийский теннисист Тодд Рид умер в возрасте 34 лет, информирует Sporting News. Причины смерти не уточняются.

Рид является победителем юниорского Уимблдона (2002 год) и юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде (2002).

В 2004 году Рид дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. Это его лучший результат на турнирах "Большого шлема". В рейтинге ATP он поднимался на 105-е место. Рид завершил карьеру в 2005 году из-за травм и болезни.