Тим проиграл во втором круге в Анталье 222-й ракетке мира из Индии

Австриец Доминик Тим уступил в двух сетах представителю Индии Рамкумару Раманатану во втором круге турнира ATP в Анталье. Отметим, что индийский теннисист занимает 222-е место в мировом рейтинге. Его следующим соперником станет киприот Маркос Багдатис, обыгравший аргентинца Карлоса Берлока.

В другом поединке испанец Фернандо Вердаско взял верх над бельгийцем Стивом Дарсисом и теперь сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 439 005 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Маннарино (Франция) – Сафват (Египет, Q) – 6:4, 6:4

Раманатан (Индия, Q) – Тим (Австрия, 1) – 6:3, 6:2

Багдатис (Кипр) – Берлок (Аргентина) – 6:4, 3:6, 7:5

Вердаско (Испания, 3) – Дарсис (Бельгия) – 6:3, 6:4

Первый круг

Альтмайер (Германия, LL) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 7:5, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5)

Ильхан (Турция, WC) – Клижан (Словакия, 8) – 6:6 (6:3) отказ 2-го игрока

Типсаревич (Сербия) – Харрис (ЮАР, LL) – 7:5, 6:3

Сеппи (Италия) – Майхшак (Польша, Q) – 6:2, 7:6(7:1)