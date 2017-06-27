Тим проиграл во втором круге в Анталье 222-й ракетке мира из Индии

Австриец Доминик Тим уступил в двух сетах представителю Индии Рамкумару Раманатану во втором круге турнира ATP в Анталье. Отметим, что индийский теннисист занимает 222-е место в мировом рейтинге. Его следующим соперником станет киприот Маркос Багдатис, обыгравший аргентинца Карлоса Берлока.
В другом поединке испанец Фернандо Вердаско взял верх над бельгийцем Стивом Дарсисом и теперь сыграет с французом Адрианом Маннарино.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 439 005 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Маннарино (Франция) – Сафват (Египет, Q) – 6:4, 6:4
Раманатан (Индия, Q) – Тим (Австрия, 1) – 6:3, 6:2
Багдатис (Кипр) – Берлок (Аргентина) – 6:4, 3:6, 7:5
Вердаско (Испания, 3) – Дарсис (Бельгия) – 6:3, 6:4
Первый круг
Альтмайер (Германия, LL) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 7:5, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5)
Ильхан (Турция, WC) – Клижан (Словакия, 8) – 6:6 (6:3) отказ 2-го игрока
Типсаревич (Сербия) – Харрис (ЮАР, LL) – 7:5, 6:3
Сеппи (Италия) – Майхшак (Польша, Q) – 6:2, 7:6(7:1)
shpasic
хаха, красавеллло!)) ставка дня!))
19:23 27 июня