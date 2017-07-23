22:28 | ТЕННИС — ATP

Рублев выиграл турнир в Умаге, завоевав первый титул в карьере

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Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Умаге. В финале он в двух сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци. Напомним, что Рублев попал в основную сетку соревнований в качестве "лаки-лузера".

Для 19-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

РУБЛЕВ (Россия, LL) – Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/umag/2017/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Молодец Рублёв

22:39

Долго наблюдал за идиотами на эт

Чмошный лузер остался без штанов, за одну неделю)))))

22:39

Bossonn

И захлопнул крышку)))

22:38

rusfed 2.0

Андрюфка спустил Чмоку в унитаз

22:37

Bossonn

Чмока занес 10% от выигрыша?)))

22:36

Паснаход

Жду очередную отмазку от Чмоки)). Денег ещё обещал, останется в одних трусах, бедный))

22:36

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Томми, извини, но без чаевых.)) Всё по-честному, Папа слов на ветер не бросает.))

22:35

tryam

потому поставил наверное на лаку лузер...)))

22:35

Bossonn

Ага! Читалось)))

22:35

shpasic

папа всё знал заранее))

22:34