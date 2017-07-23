Рублев выиграл турнир в Умаге, завоевав первый титул в карьере

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Умаге. В финале он в двух сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци. Напомним, что Рублев попал в основную сетку соревнований в качестве "лаки-лузера".
Для 19-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
РУБЛЕВ (Россия, LL) – Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2
Долго наблюдал за идиотами на эт
Молодец Рублёв
22:39
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошный лузер остался без штанов, за одну неделю)))))
22:39
Bossonn
И захлопнул крышку)))
22:38
rusfed 2.0
Андрюфка спустил Чмоку в унитаз
22:37
Bossonn
Чмока занес 10% от выигрыша?)))
22:36
Паснаход
Жду очередную отмазку от Чмоки)). Денег ещё обещал, останется в одних трусах, бедный))
22:36
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Томми, извини, но без чаевых.)) Всё по-честному, Папа слов на ветер не бросает.))
22:35
tryam
потому поставил наверное на лаку лузер...)))
22:35
Bossonn
Ага! Читалось)))
22:35
shpasic
папа всё знал заранее))
22:34