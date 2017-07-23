Рублев выиграл турнир в Умаге, завоевав первый титул в карьере

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Умаге. В финале он в двух сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци. Напомним, что Рублев попал в основную сетку соревнований в качестве "лаки-лузера".
Для 19-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
РУБЛЕВ (Россия, LL) – Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2
Бэн Джойс
Смотрю нормуль тут на теннисных ветках Смоук всякое лошьё вроде чахлого дракона и волгоградца разводит. Как ни зайду, почти все теннисные каменты посвящены одному человеку. Сразу возникают ассоциации типа "кукловод и марионетки" или "пастух и паства" ))
02:46
Алый Дракон
Спасибо за добрые слова, посоны!))... Значит, удалось мне выразить общее настроение своим постом ))
01:33
necrasnes
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01:21
Махмуд Махмедов
Алый Дракон - красавчик, ежже!!!
01:10
Bossonn
Конечно не ставил))) Откуда у него деньги? Только если мама на конфеты 100 рублей дала))) Но зато фантиков от конфет у него завались! На них и играет, широкая душа)))
00:50
Я из Волгограда
Алый Дракон, вот и у меня такая же фигня всю неделю была. Стоило только написать про любимого ЧМОку пару ласковых слов, и через несколько минут бац и потёрли коммент. Стараешься тут, сочиняешь, а только треть твоих мыслей доходит до народа. Я уж насобачился в ключевых словах некоторые буквы точками заменять. А написал ты,конечно,здорово.Жалко будет,если тот,кому это предназначалось,не успел прочитать.
00:42
Алый Дракон
Я повторюсь, для сочувствующих чмоке модераторам )...Поздравления Рублеву! Так держать! ...Всю неделю читал комменты на ветках про Рублева, и сегодня таки я решил тоже отметиться )) Потому что чмока замутил мыльный сериал, в финале которого и сам лопнул, как мыльный пузырь ))... Судя по смайлам чмоки - да не ставил он никакие "верные" 100 штук сегодня против Рублева!))... Как не "вилковал" и 200-ми "косарями" )... Просто чмока начал свой троллинг на неделе, как обычно, но в итоге Рублев сделал из него полное посмешище - проигрыша "Андрюфки" чмока так и не дождался, бедолага )... Зато сколько понтов было - 200 туда, 100 сюда!)))... Кушай свое г..., чмока - сегодня ты его заслужил сполна )... З.Ы. И да, если Рублев был "лаки лузер", то ты - просто "лузер" )... Обтекай, днище )...
00:36
Я из Волгограда
Алый Дракон - подписываюсь под каждым твоим словом.
00:23
Я из Волгограда
ЧМОка,ты не расстраивайся. Уже во вторник Андрюхе играть на турнире в Гамбурге против немца Кольшрайбера. Парню даже отпраздновать как следует первую победу на турнирах АТП толком не получится,по ходу которой он обыграл,да что там,порвал как Тузик грелку прошлогодних финалиста и победителя турнира. Ну да,им же этот турнир нафиг не сдался,им Вимбилдоны подавай да Ролан Гароссы всякие. Так что,ЧМОка-водолаз, бери завтра кредит,ну или хату родительскую заложи - и по новой продолжай ставить против великого и ужасного Андрюхи Рублёва. Чувствую,когда-нибудь тебе должно повезти.
23:55 23 июля
Bossonn
Да, чмока лучший! Лучший болтун! Лучший понторез! Лучший ныряльщик в унитаз! А главное его никто не просил! Сам нарвался! Рублев молодец! Надеюсь это его не последний титул!
23:19 23 июля
Zello
гыыыыыы ))))
23:15 23 июля
ladafan
чмока THE BEST!!!!
22:54 23 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Андрюха опустил "папу", этот день тут надолго запомнят
22:50 23 июля
ctaccc2012
Красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:49 23 июля
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Томми, извини, но без чаевых.)) Всё по-честному, Папа слов на ветер не бросает.)) ___________ Я не в обиде, чо... Проиграли мы. Как же так, Смока?
22:49 23 июля
Я из Волгограда
Андрюху Рублёва - с блестящей победой. Начало положено. А с такой его игрой,как на этой неделе,у него должно быть ещё много побед. PS.. И даже не хочется сегодня вспоминать про вконец облажавшееся существо по имени ЧМОка.
22:47 23 июля
Я из Волгограда
Он сделал это. И сделал круто. Андрюха - ты красавчик. И плевать я сегодня хотел на ЧМОку-водолаза. Пусть это облажавшееся существо теперь пишет,что хочет:про вилки,про немотивированных соперников. Мне на ЧМОку сегодня наплевать. А Андрюху Рублёва - ещё раз поздравляю с блестящей победой.Начало положено.
22:40 23 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Молодец Рублёв
22:39 23 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошный лузер остался без штанов, за одну неделю)))))
22:39 23 июля
Bossonn
И захлопнул крышку)))
22:38 23 июля
rusfed 2.0
Андрюфка спустил Чмоку в унитаз
22:37 23 июля
Bossonn
Чмока занес 10% от выигрыша?)))
22:36 23 июля
Паснаход
Жду очередную отмазку от Чмоки)). Денег ещё обещал, останется в одних трусах, бедный))
22:36 23 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Томми, извини, но без чаевых.)) Всё по-честному, Папа слов на ветер не бросает.))
22:35 23 июля
tryam
потому поставил наверное на лаку лузер...)))
22:35 23 июля
Bossonn
Ага! Читалось)))
22:35 23 июля
shpasic
папа всё знал заранее))
22:34 23 июля