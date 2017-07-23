Рублев выиграл турнир в Умаге, завоевав первый титул в карьере

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Умаге. В финале он в двух сетах обыграл итальянца Паоло Лоренци. Напомним, что Рублев попал в основную сетку соревнований в качестве "лаки-лузера".

Для 19-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Konzum Croatia Open Umag

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

РУБЛЕВ (Россия, LL) – Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2