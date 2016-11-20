05:12 | ТЕННИС — ATP

Новак Джокович: "Мой матч с Маррэем все ждали с нетерпением"

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Серб Новак Джокович, переигравший в полуфинале Итогового турнира ATP японца Кеи Нишикори (6:1, 6:1), выразил удовлетворение своим выступлением. В решающем поединке он встретится с британцем Энди Маррэем и может вернуть себе первую строчку рейтинга АТР.

– Я все делал правильно, – приводит официальный сайт ATP слова Джоковича. – Рад, что могу испытывать эти эмоции на корте. Последние два матча были выиграны достаточно уверенно. Теперь остался последняя игра года, которую все с нетерпением ждали и хотели.

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