Новак Джокович: "Мой матч с Маррэем все ждали с нетерпением"

Серб Новак Джокович, переигравший в полуфинале Итогового турнира ATP японца Кеи Нишикори (6:1, 6:1), выразил удовлетворение своим выступлением. В решающем поединке он встретится с британцем Энди Маррэем и может вернуть себе первую строчку рейтинга АТР.

– Я все делал правильно, – приводит официальный сайт ATP слова Джоковича. – Рад, что могу испытывать эти эмоции на корте. Последние два матча были выиграны достаточно уверенно. Теперь остался последняя игра года, которую все с нетерпением ждали и хотели.