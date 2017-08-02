Нишикори, Тим и Дель Потро вышли в третий круг турнира в Вашингтоне

Японец Кеи Нишикори в матче второго круга турнира в Вашингтоне одержал победу над американцем Дональдом Янгом - 6:3, 4:6, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут.

В следующей стадии второй "сеяный" турнира встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, который обыграл словака Лукаша Лацко (7:5, 6:2).

В других встречах австриец Доминик Тим был сильнее швейцарца Анри Лааксонена (6:3, 6:3), а аргентинец Гвидо Пелья переиграл немца Мишу Зверева (6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:3).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Нишикори (Япония, 2, WC) - Янг (США) - 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)

Дель Потро (Аргентина, 13) - Лацко (Словакия) - 7:5, 6:2

Тим (Австрия, 1) - Лааксонен (Швейцария) - 6:3, 6:3

Пелья Г. (Аргентина) - Зверев М. (Германия, 12) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:3