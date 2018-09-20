Медведев обыграл Кукушкина и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Восьмой номер "посева" одолел Даниила Кукушкина из Казахстана в двух сетах. Соперник Кукушкина определится в матче Доминик Тим - Ян-Леннард Штруфф.

Ранее в четвертьфинал не смог пробиться Карен Хачанов, уступивший Стэну Вавринке. Михаилу Южному во втором круге предстоит встреча с Роберто Баутистой Агутом.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 175 190 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 8) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 6:4