17:13 | Теннис — ATP

Медведев обыграл Кукушкина и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Восьмой номер "посева" одолел Даниила Кукушкина из Казахстана в двух сетах. Соперник Кукушкина определится в матче Доминик Тим - Ян-Леннард Штруфф.

Ранее в четвертьфинал не смог пробиться Карен Хачанов, уступивший Стэну Вавринке. Михаилу Южному во втором круге предстоит встреча с Роберто Баутистой Агутом.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 1 175 190 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Даниил Медведев (Россия, 8) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2018/

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