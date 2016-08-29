Кузнецов поднялся на 44-е место чемпионской гонки ATP

Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 44-ю строчку чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 29 августа
1 (1*). Джокович (Сербия) – 9040
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 7825
3 (3). Раонич (Канада) – 4375
4 (4). Нишикори (Япония) – 3595
5 (5). Тим (Австрия) – 3025
6 (6). Надаль (Испания) – 3020
7 (7). Вавринка (Швейцария) – 2820
8 (8). Монфис (Франция) – 2635
9 (9). Бердых (Чехия) – 2530
10 (10). Чилич (Хорватия) – 2310...
44 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 805...
58 (57). ЮЖНЫЙ (Россия) – 656...
80 (80). КРАВЧУК (Россия) – 532
* – положение в предыдущем рейтинге