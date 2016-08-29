Кузнецов поднялся на 44-е место чемпионской гонки ATP

Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 44-ю строчку чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка ATP

Положение на 29 августа

1 (1*). Джокович (Сербия) – 9040

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 7825

3 (3). Раонич (Канада) – 4375

4 (4). Нишикори (Япония) – 3595

5 (5). Тим (Австрия) – 3025

6 (6). Надаль (Испания) – 3020

7 (7). Вавринка (Швейцария) – 2820

8 (8). Монфис (Франция) – 2635

9 (9). Бердых (Чехия) – 2530

10 (10). Чилич (Хорватия) – 2310...

44 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 805...

58 (57). ЮЖНЫЙ (Россия) – 656...

80 (80). КРАВЧУК (Россия) – 532

* – положение в предыдущем рейтинге